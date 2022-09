Cava de' Tirreni: attivato il portale online "pagomulte" Il sindaco Servalli: “Nell'ottica della massima trasparenza”

Il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli ha reso noto, con un post sulla sua pagina Facebook, di un nuovo servizio per i cittadini. “Nell’ottica della massima trasparenza e di servizio ai cittadini, l’Amministrazione Servalli ha attivato il portale online “pagopamulte” all’indirizzo web: https://pagopamulte.comune.cavadetirreni.sa.it/ .

Attraverso il portale di facile consultazione è possibile ricercare e consultare il verbale di accertamento, relativo al Codice della Strada o a Regolamenti Comunali e Illeciti Amministrativi e verificarne lo stato.

Per i Verbali relativi al Codice della Strada è possibile anche visualizzare eventuali immagini autovelox, passaggio in varco corsia riservata, attraversamento in zona a traffico limitato e con semaforo con luce rossa, e, se lo si desidera, pagare la sanzione direttamente on-line”.