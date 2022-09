Roccapiemonte, pulizia del verde e appello ai cittadini Il sindaco: "Chiedo a tutti piena collaborazione"

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l'assessore ai lavori pubblici e manutenzione Anna Bruno, comunicano che stanno proseguendo in maniera spedita i lavori di pulizia del verde su tutto il territorio cittadino. La ditta che gestisce il servizio, si è occupata di interventi presso le villette e piazze pubbliche. "Un restyling che restituisce bellezza e pulizia alle aree più frequentate dai cittadini, a questi ultimi però chiediamo una piena collaborazione, in particolare di non gettare a terra i rifiuti ma riporli negli appositi cestini presenti nei luoghi pubblici, e di raccogliere le deiezioni canine al fine di garantire una sempre migliore vivibilità e fruibilità degli spazi verdi comunali" hanno dichiarato il sindaco Pagano e l'assessore Bruno.