Lavori e manutezione: le scuole di Serre si preparano alla riapertura Il sindaco: "la scuola è, e sarà sempre il nostro obiettivo prioritario"

"Ancora qualche giorno e le nostre scuole saranno pronte per la riapertura", a dirlo il sindaco di Serre, Antonio Opramolla. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria con revisione degli ambienti e lavori straordinari che hanno interessato l’edificio in via Ennio d'Aniello, dove è appena stato ultimato l'intervento di efficientamento energetico con la sostituzione di tutti gli infissi, porte e finestre e di tutte le plafoniere.

Lo stesso edificio è ancora interessato dalla tinteggiatura delle aule, come anche la scuola dell’infanzia della frazione di Borgo San Lazzaro.

"Ci preme sottolineare, che i lavori realizzati hanno consentito il raggiungimento di risultati importanti in termini di miglioramento della qualità di permanenza da parte dei nostri ragazzi all'interno della scuola e degli stessi adulti che vi operano quotidianamente. - ha scritto il primo cittadino - La scuola è, e sarà sempre il nostro obiettivo prioritario, infatti dopo la famiglia è la principale agenzia di socializzazione e formazione della personalità del bambino e del preadolescente.

Il suo compito fondamentale è fornire gli strumenti necessari per crescere culturalmente psicologicamente e socialmente e noi saremo sempre al suo fianco per dare il nostro migliore supporto, affinché questo avvenga", le parole del sindaco Antonio Opramolla.