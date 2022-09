Bracigliano, la ciliegia diventa IGP. La soddisfazione del GAL "Terra é vita" Il presidente Gioia: “Abbiamo lavorato molto per il raggiungimento di questo obiettivo”

La ciliegia di Bracigliano diventa IGP. Soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della registrazione della domanda per l’attribuzione del riconoscimento al prodotto è stata espressa anche dal Gruppo di azione locale “Terra è vita”.

“Abbiamo lavorato molto per il raggiungimento di questo obiettivo – afferma Francesco Gioia, presidente del Gal – e come gruppo di azione locale abbiamo stanziato fondi per seguire e sostenere tutto l’iter procedurale, dall’inizio alla fine. Come è giusto che faccia un Gruppo di azione locale che come finalità ha proprio il compito di intervenire nell’economia del territorio con azioni di sostegno e valorizzazione delle eccellenze. Tra queste, per l’appunto, c’è la ciliegia di Bracigliano che annovera centinaia di produttori”. “Azione di promozione e di sostegno che - conclude il presidente del Gal “Terra è Vita” - si è sostanziata anche con viaggi a Bruxelles per perorare la causa della Igp presso l’ufficio di Confagricoltura che ha supportato l’iniziativa”.