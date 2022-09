Pellezzano, al via i lavori degli edifici comunali destinati ad uso sociale Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento

Iniziati, a Pellezzano, i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli edifici comunali destinati ad uso sociale in via Caduti di Nassiriya alla frazione Coperchia e alla Pietraroia al capoluogo.

In particolare, si tratta di un intervento che riguarda la manutenzione di questi due edifici, la cui guaina, sulla parte sovrastante degli stessi, verrà interamente rifatta per evitare il protrarsi delle infiltrazioni di acqua verificatesi di recente per l’usura del tempo. La struttura di Coperchia, attualmente adibita a centro vaccinale, dalla prossima settimana tornerà alla sua fruizione originaria di “Centro Giovani Più”, all’interno della quale verranno di nuovo svolte le funzioni di teatro. Anche il Centro Sociale di Pellezzano Capoluogo, allo stesso modo, e tornato ad assumere la sua funzione di punto di riferimento come Biblioteca comunale ed archivio storico.

L’importo totale dei lavori, affidati ammonta a 34.375,17 euro con il termine degli stessi previsto entro gli inizi del prossimo mese di dicembre. Il progetto dell’intervento è stato realizzato dal geometra Costantino Trillò, che ricopre anche l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore alla sicurezza. Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Alfonso Landi.

“Sono cominciati – ha detto il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra – i lavori di manutenzione di due importanti edifici sul nostro territorio, che ricoprono una funzione di socialità messa al servizio della cittadinanza. Il Centro “Giovani Più” è punto di ritrovo dei ragazzi della nostra comunità. In questi mesi di emergenza sanitaria, i giovani sono stati privati di questo spazio, che nel frattempo è stato adibito a centro vaccinale. A breve, dunque, verrà riconsegnato loro uno spazio di grande utilità, impiegato anche come punto di ritrovo. Sento il dovere di ringraziare il direttore dei lavori e il rup del nostro Ente, che in maniera impeccabile hanno lavorato con solerzia per velocizzare l’apertura di questo nuovo cantiere”.