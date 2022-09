"Ancora tanti turisti in città": scuole chiuse fino al 17 settembre a Centola La decisione del sindaco: "Opportuna anche una sanificazione degli ambienti"

La prima campanella per gli alunni di Centola suonerà con qualche giorno di ritardo. Il primo cittadino Rosario Pirrone ha infatti emesso una nuova ordinaza che disponde la sospensione delle attività scolastiche dal 13 settembre, giorno in cui si tornerà tra i banchi di scuola in Campania, fino al 17 settembre.

L'inizio del nuovo anno scolastico slitta quindi a lunedì 19. Alla base della decisione del sindaco anche la presenza degli ancora tanti turisti in città.

"Il Comune di Centola, e più in generale l'intero comprensorio costiero comprensivo anche dei Comuni di Pisciotta e Camerota, costituisce destinazione turistica di interesse nazionale ed internazionale, - si legge nel documento - Anche nel corrente mese di Settembre il territorio dei predetti Comuni è interessato da un considerevole flusso turistico; tanto con evidente ripercussione sul traffico, sulla sicurezza e gestione della viabilità, nonché sulla fruizione delle aree parcheggio adiacenti i plessi scolastici soprattutto della frazione Palinuro".

Inoltre, tra le motivazioni della nuova ordinanza anche la recrudescenza del Covid - 19 che "rende opportuna, per la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico la preliminare sanificazione degli ambienti".