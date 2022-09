Caro energia e lavori: incontro tra dirigenti delle scuole e amministrazione Una riunione a Pagani in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico

Un incontro con tutti i dirigenti o delegati degli istituti scolastici di Pagani di ogni ordine e grado. Alla riunione di ieri erano presenti, insieme al sindaco, l'ingegnere Gerardo Califano a capo dell'ufficio tecnico, l'assessore delegato alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco, e il presidente del consiglio paganese, ing Gerardo Palladino, consigliere provinciale, che ha reso noti gli interventi che si terranno nei due istituti scolastici secondari di secondo grado (sede principale e succursale dell'Ipsseoa Pittoni e il liceo scientifico Mangino) di pertinenza provinciale, da qui a qualche settimana.

All'ordine del giorno il risparmio energetico, problematica nazionale che avrà sviluppi nelle prossime settimane, ma per cui l'Ing. Califano ha chiesto collaborazione sin da subito per ottimizzare i consumi.

"L'occasione è stata proficua anche per fare un punto sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia verde attuati e ancora in corso, in preparazione dell'inizio dell'anno scolastico, e per discutere su quanto ci sarà ancora da fare e che cercheremo di mettere in campo il prima possibile - scrivono dall'amministrazione - In particolare grazie all'utilizzo dei fondi SIEI (Fondi MIUR gestiti da Azienda Consortile Agro Solidale ) tre scuole primarie di primo grado saranno interessate da lavori di riqualificazione.

Infine i dirigenti sono stato aggiornati sulle procedure della mensa, la cui gara è pronta, e dei buoni libro, per cui le famiglie possono già presentare istanza, in anticipo rispetto agli altri anni.

Il colloquio con dirigenti, insegnanti e genitori è quotidiano e da sempre nel solco della collaborazione, così come quotidiana e costante è la volontà di questa amministrazione di rendere le scuole i luoghi più accoglienti possibili per gli alunni", scrivono dal comune.