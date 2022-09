Discarica a cielo aperto: bonificata l'area in prossimità del Ponte di Sele Intervento di tutela dell'ambiente a Serre. Esulta l'amministrazione: "I controlli continueranno"

Una vera e prorpia discarica a cielo aperto è stata rimossa, nella giornata di ieri, nell'area in prossimità del Ponte Sele. Un intervento tanto atteso dai cittadini e dall'amministrazione di Serre, che esulta per il risultato raggiunto.

Si è infatti concluso, dopo oltre un anno, il procedimento che ha portato alla bonifica.

"Una discarica in cui venivano rinvenuti rifiuti di ogni genere. - ha raccontato il sindaco Opramolla - Gli agenti della Polizia Municipale si sono attivati e hanno istruito il procedimento che si è concluso con la bonifica, in danno del privato, che, sebbene intimato, non ha provveduto. Il sito, alla presenza del Maresciallo Petti Gerardo, responsabile del procedimento, è stato liberato dagli operatori della SARIM".

"Siamo felici di aver ripristinato il sito, restituendolo alla sua naturale vocazione ambientale. La spazzatura è stata rimossa ma i controlli continueranno, scrupolosamente, su tutto il territorio per rimuovere ogni situazione che possa deturpare l’ambiente e le sue bellezze. Il nostro grazie alla Polizia Municipale, alla SARIM e ai suoi operatori, a tutti i cittadini che, con senso di dovere e amore per il territorio, collaborano e ci aiutano. Sono questi gli esempi virtuosi da seguire e diffondere", le parole del sindaco Antonio Opramolla.