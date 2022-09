Pellezzano: un viaggio-premio a Venezia per cinque neodiplomati Gli interessati possono inviare la propria disponibilità a partecipare entro il 30 settembre

L’Amministrazione Comunale di Pellezzano intende organizzare un viaggio premio con destinazione Venezia ed escursione a Possagno (TV), sede del museo Gipsoteca canoviana (periodo orientativo inizio novembre 2022), per 5 studenti delle scuole medie superiori, residenti nel Comune di Pellezzano, che si sono particolarmente distinti alla prova dell’esame di maturità relativamente all’anno scolastico 2021/2022, tenendo conto del reddito familiare.

Pertanto, coloro che sono interessati possono inviare la propria disponibilità a partecipare ad una selezione sulla base della votazione finale più alta conseguita alla prova d’esame di maturità (criterio prioritario) e del reddito ISEE più basso (secondo criterio, che sarà utilizzato in caso di parità di voto d’esame).

Gli interessati possono produrre, entro il prossimo 30 settembre 2022, ore 12.00 - termine perentorio, domanda di adesione alla manifestazione d’interesse (il cui modello sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune o potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune - sede centrale Piazza Municipio n. 1 - piano terra - tel. 089/568730) sottoscritta regolarmente ed indirizzata al Sindaco del Comune di Pellezzano, allegando autocertificazione nella quale siano indicati: le generalità del richiedente; la votazione conseguita alla prova dell’esame di maturità anno scolastico 2021/2022; indicazione dell’Istituto Superiore frequentato; la posizione del nucleo familiare attestata da dichiarazione ISEE (da allegare alla domanda) in corso di validità.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale verificare la veridicità di quanto attestato e stilare successivamente una graduatoria definitiva e non impegnativa al fine dello svolgimento del viaggio premio. In caso di parità tra due o più studenti sia della votazione dell’esame di maturità che del valore ISEE si procederà al sorteggio.

Per motivi organizzativi, ai primi 5 studenti utilmente collocati in graduatoria, prima di procedere alla prenotazione dei biglietti ferroviari e delle camere di albergo, sarà richiesto il versamento a titolo di cauzione, a mezzo bonifico o tramite POS, della somma di € 100,00 che sarà restituita all’atto della partenza. In caso di rinuncia al viaggio detta somma non sarà restituita e sarà incassata dall’Ente a titolo di parziale recupero delle spese di organizzazione.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune - sede centrale Piazza Municipio n. 1 - piano terra - tel. 089/568730.