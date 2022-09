Sanza, fedeli indignati: distrutto altare del Santuario della Madonna della Neve Si pensa ad un atto vandalico, indagini in corso per ricostruire quando accaduto

Indignazione, rabbia. Questo il sentimento che attraversa l’animo di tutti i fedeli della Madonna della Neve sul Monte Cervati a Sanza.

Qualche giorno è stato scoperto l’atto vandalico ai danni dell’altarino in pietra posto dinanzi la Cappella del Santuario della Madonna della Neve sopra il Monte Cervato.

Divelto e finito in frantumi il piano d’appoggio dell'altare dove normalmente sosta la Madonna al suo arrivo il 26 Luglio e alla sua partenza il 5 Agosto durante la Santa Messa.

"Un atto scellerato - sottolineano dall'amministrazione, che tiene a precidare - Al momento non è chiaro se l’accaduto possa essere attribuibile ad un incidente causato da qualche animale (cavalli o vacche) che sono allo stato brado in montagna. Tuttavia in molti sono propensi ad attribuire l’accaduto a qualche “vandalo”.

L’antica Arciconfraternita Maria SS della Neve ha già formalizzato regolare denuncia alle forze dell’ordine.

Solidarietà alla comunità mariana ed all’Arciconfraternita è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Sanza, con l’invito a chi ha notizie utili a denunciare.