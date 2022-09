Albanella, partita del cuore per aiutare Vincenzo Garofalo Personaggi dello spettacolo e del mondo dello sport per sostenere il giovane ingegnere

Tutti in campo per sostenere Vincenzo Garofalo, giovane ingegnere navale campano che, circa un anno fa, ha perso un arto in un incidente con la moto, dopo essere scivolato dal mezzo ed essere stato investito senza venire poi soccorso. E' accaduto, ieri pomeriggio, presso il campo sportivo "Borgo San Cesareo", ad Albanella, per l'occasione restituito definitivamente alla comunità locale.

In campo, per la partita, tanti attori e personaggi del mondo dello spettacolo, ex calciatori e vecchie glorie dello sport. La partita è terminata in parità, 7 a 7. L'evento, organizzato dall'associazione Meridiani, è stata presentata da Sonia Di Domenico, con madrine Luisa e Floriana, le Sex and the Sud, e come speaker Pippo Pelo e DJ Aniceto.

«Siamo felici di restituire alle famiglie di Albanella questo campo sportivo con un incontro di solidarietà per il nostro Vincenzo» ha detto il sindaco di Albanella, Renato Josca, mentre Vincenzo ha ringraziato tutti per «la vicinanza e la partecipazione».

Tra i presenti vi erano il colonnello Augusto Gravante, comandante del Comprensorio militare di Persano, Rocco Di Filippo, di Anci Campania, Franco Picarone, presidente della Commissione bilancio della Regione Campania, Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, Roberto Schiavone, presidente Humanitas.

Per la nazionale attori sono scesi in campo: Enzo Fischetti, Francesco Cicchella, Vincenzo De Honestis, Alessandro Bolide, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio,Ciro Ceruti, Salvatore Gisonna e Cristiano Di Maio, Gennaro Silvestro, Ciro Esposito e Salvatore Catanese, i Villa PerBene, le webstar Emanuele Ceruti e Stefano Siviero, gli speaker Pippo Pelo, di Aniceto e Fabio Still, il nutrizionista atleti élite, Luca Di Tolla e il duo Gigi & Ross.

Per il Team Vecchie glorie dello sport, allenato dal giornalista Rai e presidente dell'Unione stampa sportiva italiana Gianfranco Coppola, in campo anche lo storico capitano del Napoli Francesco Montervino con gli ex compagni Emanuele Calaiò e Luca Altomare e ancora l'ex calciatore della Lazio della Nazionale Christian Manfredini e gli ex calciatori Gigetto Serrapede e Vincenzo Leccese.

L'evento, patrocinato dalla Regione Campania, da Anci Campania, dal Comune di Albanella, dal Coni e dall'Unione stampa sportiva italiana, è stato organizzato dall'Associazione Meridiani, che promuove il progetto sulla sicurezza stradale “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania