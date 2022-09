Gattina resta intrappolata nel motore di un’auto: salvataggio a Castellabate A tirarla fuori sono stati i vigili del fuoco

Aveva trovato riparo nel motore di un’auto per poi non uscire più. A salvarla, stamattina, nel cuore di Santa Maria di Castellabate, sono stati i vigili del fuoco di Agropoli, in zona per un altro intervento.

I caschi rossi sono riusciti, dopo aver smontato anche una ruota, a recuperare la gattina, ribattezzata dagli stessi vigili del fuoco “Fortunata”.

La gattina è stata subito affidata ad alcuni cittadini e rifocillata.