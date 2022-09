Pontecagnano, nuova strumentazione per la polizia municipale Arrivano le body-cam e le dash-cam. Il sindaco: "Massima attenzione al tema sicurezza"

Nuova strumentazione per la polizia municipale di Pontecagnano, arrivano le body-cam e le dash cam. Dopo il rinnovo del parco auto e l'incremento di veicoli elettrici nell'ottica della green economy e del risparmio energetico, un nuovo "alleato" per gli agenti.

"Da sempre come amministrazione comunale poniamo massima attenzione al tema sicurezza. Con un lavoro costante e una serie di attività mirate e specifiche sul territorio cerchiamo di dare al nostro corpo di Polizia Municipale tutte le migliori apparecchiature e i mezzi necessari", ha scritto il sindaco Giuseppe Lanzara.

Le body-cam, le telecamere indossabili su divise o copricapo, rappresentano un deterrente efficace per comportamenti non corretti o illeciti in grado di migliorare le condizioni di sicurezza in cui si trovano a intervenire gli operatori della Polizia locale, garantendo comunque la tutela della privacy dei cittadini e rendendo più efficiente la capacità di documentare le attività e la raccolta degli elementi di prova.

Le dash-cam invece, installate sulle auto delle forze di Polizia, sono apparecchiature intuitive che sfruttano una tecnologia avanzata progettata per dare maggiore sicurezza agli agenti.

"L'ausilio di questi strumenti fornirà un supporto alla garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica e durante contesti di emergenza generica o di Protezione civile ma anche negli episodi in cui è messa a rischio la sicurezza degli operatori stessi", le parole del sindaco.