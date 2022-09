Infiltrazioni d'acqua al liceo Genoino: i rappresentanti scrivono alla dirigente Gli studenti di Cava chiedono di risolvere la problematica

I rappresentanti del liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni hanno scritto una missiva alla dirigente scolastica Stefania Lombardi, sollecitando la risoluzione di una problematica che si è presentata ieri mattina.

“In seguito ai precedenti giorni di forte pioggia – si legge nella nota firmata dagli studenti – si è presentata un’infiltrazione d’acqua inizialmente limitata al tetto della palestra, rendendola quindi inagibile all’uso scolastico, e successivamente allargatasi fino a raggiungere i locali adibiti a segreteria scolastica”.

“I fondi per la riqualificazione del tetto sono stati già predisposti dalla Provincia, che ha anche fissato una somma per la ristrutturazione del campetto esterno polivalente – ha spiegato Isabella Berretti, coordinatrice del Dipartimento di Scienze Motorie del liceo scientifico di Cava -Teniamo molto al fatto che si proceda al più presto con i lavori già in programma per evitare disagi ai ragazzi, avendo il liceo Genoino anche l’indirizzo sportivo”.

Pronta anche la risposta della dirigente Lombardi. “Sono certa – ha detto la dirigente - che la Provincia, con cui abbiamo rapporti di proficua collaborazione, provvederà al più presto ad effettuare i lavori per cui sono stati stanziati già i fondi”.