Cittadella Scolastica di Sarno, proseguono i lavori del primo lotto. Questa mattina il sopralluogo del Presidente della Provincia

Michele Strianese e del Sindaco

Giuseppe Canfora per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

“Continuano i lavori per la costruzione del lotto C della Cittadella Scolastica di Sarno - dichiara il Presidente Strianese - che ora prende chiaramente forma nella sua struttura mista in acciaio e calcestruzzo.

Una grande opera sbloccata in questi ultimi anni grazie al mio impegno e a quello dell'ex Presidente Giuseppe Canfora, con il quale stamattina ho voluto fare un sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori.

Cose concrete. Andiamo avanti con investimenti e realizzazioni.”