San Lorenzo, lavori di riqualificazione non terminati, disagi alla cittadinanza La denuncia del consigliere d'opposizione Italo Cirielli De Mola

Il consigliere comunale di opposizione di Cava de' Tirreni (Fratelli d’Italia), Italo Cirielli De Mola, ha presentato una interrogazione e interpellanza, a risposta scritta, al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore, sui lavori di riqualificazione in via Troisi nella frazione San Lorenzo, che avrebbero dovuto svolgersi in 180 giorni, a partire dal 22 marzo 2021. “Ad oggi – tuona il consigliere Cirielli – sono trascorsi un anno e un mese dalla prevista conclusione ma il cantiere è ancora aperto”. “Tale situazione – chiarisce Italo Cirielli – sta recando notevoli disagi alla cittadinanza, sia a quella residente che a quella che usufruisce dei servizi offerti dalla frazione San Lorenzo – scuole, esercizi commerciali, viabilità di servizio medio-collinare – ed essa è pertanto questione rilevante e di interesse generale”. Quindi, il consigliere di Fratelli d’Italia interroga e interpella sindaco e assessore ai LL.PP. per sapere quando termineranno i lavori; quali sono le ragioni del grave ritardo nella consegna e se sono state individuate (se sì, quali e in capo a chi) responsabilità al riguardo; quali sono i provvedimenti che dal 3 settembre 2021 (data stabilita per la fine dei lavori) ad oggi l’amministrazione comunale ha adottato in relazione alla vicenda; e, infine, quali sono le intenzioni dell’amministrazione in proposito e i provvedimenti che essa intende adottare.