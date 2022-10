Verde pubblico a Sarno: nuovi alberi lungo il rettifilo e nelle periferie L'intervento si è reso necessario per prevenire eventuali criticità

Verde pubblico a Sarno: al via la piantumazione di nuovi alberi lungo il rettifilo. Le alberature sul Corso Amendola saranno rimossi e sostituiti. Altre piante verranno piantumate nelle periferie, così da aumentare il verde pubblico.

L'intervento consiste nella rimozione e ripiantumazione di 25 Ficus Australis sul Corso Giovanni Amendola, nella rimozione e potatura di 28 Ficus Australis in Viale Margherita nonché nella piantumazione di 5 tigli in Viale Giovanni Paolo II. Molti degli alberi presenti sul rettifilo erano stati sradicati dal violento aeromoto del 20 novembre 2020, poi sistemati da una ditta specializzata.

L'intervento si è reso necessario per prevenire eventuali criticità e problemi di pubblica incolumità in concomitanza di eventi atmosferici avversi ed in particolare in caso di forte vento che con periodicità si abbatte sul territorio comunale, nonché per evitare deterioramenti e/o danneggiamenti e garantire inoltre un buon attecchimento dei nuovi alberi.