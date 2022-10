Strade, a Laurino i lavori di messa in sicurezza sulla SP 69 L'intervento prevede la pulizia di cunette e zanelle, la risagoma e rifacimento della pavimentazione

La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento ad alcuni tratti della sovrastruttura stradale della SP 69 in comune di Laurino e strade limitrofe, in particolare al Km 0+000, per un importo netto di euro 56.622,02.

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese – viene consegnato in queste ore e prevede la pulizia di cunette e zanelle, la risagoma e il rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”