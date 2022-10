Nocera Superiore: novità sul riciclo materiali e raccolta differenziata Cambia la destinazione di conferimento Tetra Pak, disponibile un punto di raccolta per toner esausti

Nocera Superiore per l'ambiente: novità importanti sul fronte del riciclo dei materiali usati e della raccolta differenziata.

Da lunedì 17 ottobre cambia la destinazione di conferimento delle confezioni Tetra Pak (latte, succhi di frutta, etc.), che dalla carta di oggi passa al multimateriale insieme a plastica e metalli.

Sempre da lunedì, in municipio, sarà disponibile un punto di raccolta per il conferimento gratuito dei toner esausti di stampanti e dispositivi di stampa.

«Il passaggio dalla busta per la carta a quella del multimateriale per il conferimento delle confezioni Tetra Pak è una buona pratica che abbiamo deciso di inserire perché va ad aggiungere valore alla quantità ed alla qualità della raccolta differenziata – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – poiché attraverso il conferimento nel multimateriale aumenta la percentuale di recupero del materiale in Tetra Pak e, quindi, aumenta la purezza del rifiuto destinato al riciclo».

Per il Tetra Pak, cambia solo il sacchetto di conferimento ma restano invariati giorni ed orari per le due Aree cittadine. Una brochure esplicativa sarà consegnata a tutti i cittadini.

Per quanto riguarda, invece, i toner esausti si tratta di un nuovo servizio, totalmente gratuito, per i cittadini di Nocera Superiore.

Un primo Punto di Raccolta sarà disponibile, a partire da lunedì, a Palazzo di Città.

Il servizio gratuito è per il conferimento esclusivamente di toner provenienti da consumi familiari e non per le attività commerciali o aziende.