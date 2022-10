San Valentino Torio, proseguono i lavori di completamento della rete fognaria L'aggiornamento del sindaco Michele Strianese

Proseguono speditamente i lavori di completamento della rete fognaria di Via Tuoro con relativa posa di altri pozzetti e si procede con ulteriore scavo per la posa di tubazioni in grès.

Il sindaco Michele Strianese ha fornito un aggiornamento alla città. Su via Carlo Gallo si sta intervento per la rifunzionalizzazione di alcuni tratti del collettore fognario del subcomprensorio 2 (Sub2).

In particolare, si lavora per il rifacimento di alcuni tratti di collettore lungo Via Gallo e fino alla confluenza di Via Porto per una lunghezza complessiva di ml. 400.

Le attività prevedono lo scavo, la demolizione della tubazione esistente, la posa in opera della nuova tubazione in PRFV DN1200 ed il successivo rinterro finale.

Seguirà un nuovo attraversamento ferroviario in Via Porto con la realizzazione di circa 120 ml di microtunnel per la posa di una tubazione dn800.

Mentre su via Cesina Pugliano continuano i lavori per le predisposizioni degli allacci fognari alle abitazioni.

"Ringrazio di cuore per l'impegno l' Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, il Responsabile UTC Lavori Pubblici Enrivo Eliani e la Regione Campania nella persona del Presidente on. Vincenzo De Luca", così il Sindaco Michele Strianese.