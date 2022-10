Caggiano: inizia l'iter per la richiesta della bandiera arancione Una rappresentanza del Touring Club Italiano ha fatto tappa nel borgo antico della città

Ieri mattina, accolti dal vicesindaco Pasquale Lamattina e dai ragazzi del servizio civile, ha fatto tappa a Caggiano una rappresentanza del Touring Club Italiano per una visita nel borgo antico. Con questo evento inizia il lungo iter per la richiesta della bandiera arancione, il vessillo di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai Comuni dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.

In Campania attualmente sono solo 4 i comuni individuati dal Touring Club Italiano di cui 1 in provincia di Salerno ad aver ottenuto la prestigiosa bandiera arancione.

"Un obiettivo importante che attesta la qualità e la promozione turistica e culturale del nostro comune", le parole del sindaco Lamattina.