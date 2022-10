Rotary Club Sapri-Golfo di Policastro, un’ambulanza per la popolazione ucraina Il mezzo di soccorso è equipaggiato e dotato anche di defibrillatore

Non si arresta il sostegno concreto del Rotary Club Sapri-Golfo di Policastro alla popolazione ucraina.Dopo il viaggio sostenuto nello scorso marzo per consegnare una grande quantità di farmaci all’ospedale di Leopoli e salvare 40 cittadini ucraini, trasportandoli ed ospitandoli in Cilento, il Club risponde ancora una volta ad una richiesta d’aiuto giunta da Kiev per il tramite dell’ONG ucraina “Molfar”.

Nello specifico, l’associazione saprese ha acquistato e donato all’ONG “Molfar” un’ambulanza per supportare il trasporto dei feriti e fronteggiare così, in piccola parte, la lamentata insufficienza di mezzi trasporti sanitari.

L’ambulanza è stata perfettamente equipaggiata dai rotariani del Golfo di Policastro e munita anche di un defibrillatore, gratuitamente offerto dall’Associazione “Carmine Speranza” di Torre Orsaia.

L’iniziativa condivisa e sostenuta economicamente anche dai Club vicinori di “Paestum Centenario” e “Roccadaspide-Valle del Calore” - prevede che l’ambulanza, al termine del conflitto, venga trasferita ed affidata al Comune di Vinnycja.