Attenzione all'ambiente a Caggiano: gli studenti piantano 16 nuovi alberi L'iniziativa nell'ambito del progetto "Un Albero per il futuro"

Attenzione all'ambiente nel Comune di Caggiano: studenti in prima linea. Questa mattina gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo hanno messo a dimora in Piazzale M.L.King ben 16 alberi, in collaborazione con il Comune e i Carabinieri Forestale della Stazione di Polla.

Nel dettaglio sono stati piantati 8 lecci, 4 farnie, 4 aceri.

Il progetto

Si tratta di un'iniziativa nell'ambito del progetto nazionale "Un Albero per il futuro", organizzato dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità.

Gli alberi sono stati forniti e georeferenziati dal Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità di Agerola (NA). A tutti i bambini è stata regalata una medaglia in legno con il proprio nome.

"Il progetto accompagnerà i nostri bambini in un percorso della durata di 3 anni con l'obiettivo di accrescere il rispetto dell’ambiente e nel far prendere coscienza del ruolo che ognuno di noi ha per la salvaguardia del territorio", fanno sapere dall'amministrazione.