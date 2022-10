Scuola a San Valentino Torio: nuove soluzioni per far fronte alle polemiche Inizia il trasloco delle 9 aule di scuola elementare di via I° Mezzana

Scuole a San Valentino Torio: dopo le polemiche da parte di alcuni genitori, il primo cittadino Michel Strianese ha messo in campo nuovi provvedimenti per evitare l'affollamento delle classi e far fronte alle lamentele.

Una riorganizzazione degli spazi per scuola dell' infanzia e dislocazione aule di scuola elementare da Via I° Mezzana. Due delle 5 sezioni di scuola dell' infanzia che ora sono allocate al centro di quartiere, saranno spostate di nuovo a Via Russolillo e non piu' a Casatori.

"Anche in questo caso abbiamo cercato di far fronte alle manifestate difficolta' dei genitori del capoluogo di accompagnare i bambini alla frazione - ha spiegato il primo cittadino - Stiamo infatti facendo i lavori per recuperare, a Via Russolillo, due aule nei locali della mensa, dove andranno anche 7 delle 9 aule di scuola elementare che da domani traslocheremo da Via I° Mezzana. Le altre due aule di scuola elementare poi, saranno traslocate da Via I° Mezzana al plesso C del capoluogo, ovvero a Via Sottosanti".

Iniziato il "trasloco"

"Grazie alla collaborazione della Societa' Arechi Multuservice della Provincia di Salerno, abbiamo appena iniziato il trasloco delle 9 aule di scuola elementare di Via I° Mezzana", ha fatto sapere la fascia tricolore.

Sono ormai a buon punto per completare i lavori per ottenere, a Via Russolillo, due ottime aule nei locali della sala mensa.

"Ho emesso ordinanza nella quale dispongo che gli alunni delle 9 aule di scuole elementare di Via I° Mezzana, lunedi 24 Ottobre, non andranno a scuola. - annuncia Strianese - Cosa necessaria per consentire alla Dirigente Scolastica ed ai suoi collaboratori di sistemare per bene le 7 aule di Via Russolillo e le 2 di Via Sottosanti, che da martedi 25 Ottobre ospiteranno i bambini delle scuole elementari.

In questo modo, ritengo, abbiamo sistemato tutti i bambini nelle migliori condizioni di sicurezza e di confort possibile sia al centro di quartiere che a Via Russolillo, ma anche a Via Annunziata (1 sezione di scuola per l' infanzia) ed al plesso C del plesso di Via Sottosanti.

Lunedi, pertanto, procederemo alla consegna totale delle opere ed all' inizio effettivo dei lavori per l' Istituto Superiore a Via I° Mezzana", le parole di Strianese.