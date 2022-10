L'attesa è finita: apre al traffico veicolare la nuova Bretella M2 ad Angri Via libera alla circolazione a partire dalle ore 10 di giovedì 27 ottobre, l'avviso del sindaco

Una buona notizia per l'Agro. A partire da giovedì 27 ottobre, dalle ore 10, la nuova Bretella M2 verrà aperta ufficialmente al transito veicolare, consentendo il collegamento con la nuova rotatoria in via Paludicelle e Via Stabia.

La società Anas ha infatti annunciato l'ultimazione dei lavori, trasmettendo anche le certificazioni dell'impianto di illuminazione e semaforico. Il primo cittadino, in seguito, ha quindi disposto l'ordinanza per la riapertura.

Si tratta di un'opera di un’importanza nevralgica per far defluire il traffico per e dall’autostrada.

L'avviso

"Ravvisata la necessità dei cittadini di disporre della bretella M2 quanto prima e una maggiore sicurezza del tratto di strada, si procederà all’apertura della stessa in anticipo sulla consegna finale dei lavori ai rispettivi comuni. - hanno sottolineato dall'amministrazione - Fino ad allora, la società Delpi Costruzioni srl sarà responsabile del tratto di strada e dovrà provvedere alla manutenzione e alla messa in opera della segnaletica verticale e orizzontale, oltre che al collaudo tecnico- amministrativo definitivo".

Ecco cosa prevede il regolamento del transito veicolare che entrerà in vigore in questa strada

• Doppio senso di circolazione;

• Limite di velocità di 30 Km/h e del divieto di sorpasso;

• 2 rotatorie con segnali di "Dare precedenza" agli accessi anello rotazionale;

• 2 attraversamenti pedonali, di cui uno regolamentato con impianto semaforico a chiamata;

• Obbligo di Stop all'intersezione con via Stabia;

• Obbligo di svolta a destra, per autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, sulla bretella M2 all'intersezione con via Stabia;

• Obbligo di dare precedenza all'intersezione con la rotatoria di via Paludicelle;

• Divieto di accesso e immissione sulla bretella M2 per i veicoli provenienti dalla traversa Certosa e dalla traversa via dei Goti (civico 314);

• Obbligo di Stop per le altre Traverse con immissione sulla bretella M2.