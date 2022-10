Al via un corso per educare i cittadini di Castellabate sulla salute L'iniziativa, sposata dal Comune, è stata promossa dall'Asl Salerno

Il Comune di Castellabate ha aderito ai Programmi di promozione della Salute “Informare ed educare i cittadini adulti- sapere = salute”, promosso dall’Asl Salerno. Un programma ideato appositamente per informare ed educare i cittadini adulti su tematiche importanti come la salute. Saranno svolti quindi degli incontri con gli anziani del Centro anziani di Santa Maria in cui verranno affrontate tematiche sulla salute e sulla qualità della vita.

L'obiettivo

Obiettivo principale è quello di promuovere corretti stili di vita, maggiore consapevolezza e capacità di gestire i propri bisogni di salute tra gli anziani grazie all’informazione, educazione e comunicazione. Sapere = salute, diventa la perfetta uguaglianza su cui puntare nella società attuale per poter vivere meglio.

I commenti

«La promozione della salute è fondamentale soprattutto tra gli adulti. L’informazione e la comunicazione giocano un ruolo cruciale per poter vivere bene nella società di oggi» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«I nostri anziani saranno i protagonisti di questi incontri in cui verranno affrontare diverse tematiche inerenti la salute, sui corretti stili di vita e la qualità della vita stessa al giorno d’oggi. Saremo sempre pronti a supportare questi progetti proprio per il loro alto valore socio-sanitario». afferma l’assessore Marianna Carbutti.