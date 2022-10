"Forest bathing" nel Cilento, a Morigerati una giornata nella natura Full immersion dedicata a una pratica molto diffusa in Oriente

Un'immersione a stretto contatto con gli elementi naturali, nell'Oasi Wwf di Morigerati, per accordare il proprio ritmo a quello della natura. Si chiama Forest Bathing, la pratica nata in Giappone col nome di “Shinrin Yoku” molto diffusa in Oriente, che si terrà martedì 1° novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 12:00 alle 14:00 nell'Oasi Wwf "Grotte del Bussento" di Morigerati.

Di cosa si tratta?

I Forest Bathing sono una pratica di benessere basata sulla natura che migliora la naturale capacità di adattarsi al cambiamento, in modo più positivo e salutare, supportando una migliore qualità della vita.

Il programma

Il programma a Morigerati prevede le seguenti attività: attivare i 5 sensi con la respirazione di fuoco; qualche mudra prima di iniziare, il gassho ed il lotus mudra; la discesa nelle grotte come discesa nella nostra coscienza: la pacificazione delle immagini fondamento;

risorgenza del fiume Bussento: la risorgenza della nostra unione con la natura. Momento di meditazione profonda "come ricarica di luce zampillante"; l'acqua nella foresta: fonte di energia, d'ispirazione e portatrice di informazioni. Immergiamoci in essa attraverso i 5 sensi e la meditazione.