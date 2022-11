San Mauro Cilento, sindacati sul piede di guerra: rischio sciopero al Comune Tavolo in Prefettura, in videoconferenza, senza esito positivo

Rischio sciopero al Comune di San Mauro Cilento. Due impiegati non bastano per portare avanti il lavoro dell'Ente cilentano, per cui ieri mattina si è tenuto un tavolo di raffreddamento in Prefettura, conseguente alla proclamazione dello stato di agitazione da parte di Cgil e Cisl Fp.

La problematica

All’incontro, in videoconferenza, presenti solo i rappresentanti della Prefettura e i sindacati. Assente, invece, la parte pubblica. Allo stato di agitazione si è giunti dopo le richieste, sempre senza risposta, da parte dei sindacati al Comune.

Il rischio

Se non si dovesse giungere a una soluzione, c'è anche il rischio di uno sciopero da parte dei due dipendenti. Nemmeno la più recente rioganizzazione delle posizioni organizzative ha fatto migliorare la situazione poiché l'Ente procede sempre ricorrendo all'articolo 110 del Tuel, ciò facendo riferimento ad esperti nominati attraverso avviso di selezione pubblica il cui incarico è comunque limitato alla durata del mandato del sindaco.