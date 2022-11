Rifiuti abbandonati a Petina, la GAI denuncia: Pericolo per l'igiene pubblica La guardia agroforestale invia una segnalazione a sindaco, polizia e asl chiedendo di intervenire

Buste di spazzatura e rifiuti per strada: la nuova denuncia della guardia agroforestale italiana arriva dalla provincia di Salerno. Gli operatori hanno documentato e segnalato al sindaco nel comune di Petina, al responsabile della polizia municipale, all'asl del distretto e alla ditta appaltatrice, responsabile della raccolta, la condizioni in cui versa, in particolare, una via centrale della città.

La segnalazione

Sono state ritrovate buste d'immondizia non ritirate, contrassegnate da un bollino giallo che identifica un conferimento con conforme alla raccolta. Una modalità di segnalazione illecita, per il personale della guardia agroforestale, che spessa solo agli ispettori ambientali. Inoltre, non sarebbero stati informati i responsabili del conferimento non conforme.

I rifiuti non conformi segnalati con bollino giallo stazionano ormai da giorni, fanno sapere dalla GAI e "tale fatto, oltre a creare concreto pericolo all'igiene e alla salute pubblica, fa si che anche animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo".

La richiesta di intervento

Il persona ha quindi chiesto al primo cittadino di intervenire ed emettere un'ordinanza per la rimozione dei rifiuti.