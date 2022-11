Rischio idrogeologico ad Albanella: intesa tra Comune e Consorzio Paestum Siglato un protocollo per la la mitigazione e prevenzione dei rischi

Il Consorzio Bonifica di Paestum ed il Comune di Albanella hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la mitigazione e prevenzione dei rischi idrogeologici sul territorio comunale albanellese.

L'intesa

L’accordo, firmato dal presidente Roberto Ciuccio e dal sindaco Renato Josca, prevede che l’ente consortile pestano si occupi della pulizia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli alvei dei corsi d’acqua, dei canali di scolo e raccolta delle acque piovane, specie nelle contrade rurali, compresa la disostruzione delle cunette e lo sfalcio dell’erbacce.

Gli interventi

Al riguardo, sono già iniziati i lavori lungo il torrente Lusa. In corso anche un’attenta ricognizione lungo il corso del torrente Malnome, in particolare dei ponti di attraversamento stradale in localita` Bosco II. Tutti gli interventi saranno programmati ed eseguiti in base alle esigenze del Comune, anche in aree non di pertinenza consortile.

A fungere da trait d’union tra i due enti sara` Giovanni Iannelli, il consigliere comunale di Albanella delegato ai rapporti con Consorzio di Bonifica di Paestum e Asis, parchi fluviali e Oasi Bosco Camerine, nonche´ membro del Consiglio di deputazione del Consorzio.