A Mercato San Severino la prima pensilina green della provincia di Salerno Soddisfatto il sindaco Somma: "Un esempio di innovazione ecosostenibile"

A Mercato San Severino arriva la prima pensilina green della provincia di Salerno. Ieri sera, il Sindaco Antonio Somma ha consegnato alla città e soprattutto agli studenti del Publio Virgilio Marone l'opera, progettata da Officine Grafiche.

Il progetto

La pensilina è realizzata in acciaio e carbonio, ha al suo interno la classica seduta d’attesa dell’autobus e del cestino per i rifiuti, ma soprattutto è dotata di un pannello fotovoltaico che alimenta in maniera autonoma un faretto da 350KW.

Il sindaco Somma: "Esempio di innovazione ecosostenibile"

"È il primo esempio d’innovazione ecosostenibile applicato all’arredo urbano tra i 158 Comuni della nostra estesa provincia e di questo primato ne siamo fieri – dichiara – perché siamo riusciti, con la collaborazione del concessionario Forward Comunicazione e la partnership di Mabi Immobiliare di Mercato S.Severino, a dare applicazione concreta e funzionale al pensiero green".

"Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Iannone e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Assunta Alfano, per il lavoro svolto", le parole della fascia tricolore.