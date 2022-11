Rifiuti abbandonati in strada a Buccino: la segnalazione della GAI Continuano i controlli: a Sicignano scoperto un armadietto stradale aperto, con corrente in tensione

Continuano le segnalazioni in materia di degrado e abbandono da parte della Guardia Agroforestale Italiana. La nuova operazione di controllo ha riguardato i territori di Buccino e Sicignano degli Alburni. In particolre, gli operatori hanno denunciato la presenza di rifiuti abbandonati in località Marcellino, lungo il tratto SP 37.

Le verifiche

Nel corso delle verifiche sono stati ritrovate buste piene di spazzatura per strada, presumibilmente lì da tempo. Mentre nei pressi della stazione ferroviaria di Sicignano è stato scoperto un armadietto stradale, con corrente in tensione, aperto e usurato, e in balia delle intemperie.

La richiesta

Dall'Ente chiedono "un pronto intevento di pulizia dei luoghi ed un'ordinanza in danno, emessa dal Sindaco del territorio interessato, per i proprietari di terreni privati che non hanno proveduto alla pulizia delle aree".