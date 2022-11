Svelata a Pioppi la statua dedicata al padre della Dieta Mediterranea Ancel Keys L'iniziativa cade nel 12esimo anniversario del riconoscimento Unesco

E' stata inaugurata, stamattina, a Pioppi, nel piazzale antistante il Palazzo Vinciprova, la statua di Ancel Keys, lo scienziato americano che ha studiato i benefici dello stile di vita mediterraneo. A svelare la statua, insieme allo scultore, è stato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. La giornata di celebrazione ricade nel 12esimo anniversario del riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea, quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità, e chiude il Festival Nazionale della Dieta Mediterranea (11,12 e 13 novembre), una festa nata per esaltare uno degli elementi che meglio identificano lo stile di vita mediterraneo: la “convivialità”.

L'opera

La statua raffigura interamente Ancel Keys: opera dello scultore cilentano Renzo Vassalluzzo, realizzata nella Fonderia Del Giudice di Nola. All'iniziativa hanno preso parte le scuole del territorio, impegnate poi nel successivo convegno che si è svolto nella sala comunale Keys di Pioppi e che ha visto partecipare: Maria La Gloria, presidente Associazione Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi; Marika Dello Russo, ricercatrice Istituto di Scienze dell’Alimentazione; Donato Greco, già direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute.

Ambasciatori della Dieta Mediterranea

In serata, poi, alle 20, sempre nella Sala Keys, saranno nominati i quattro ambasciatori della Dieta Mediterranea: la scienziata Stefania De Pascale, il gastronomo e conduttore tv Giuseppe “Peppone” Calabrese, il giovane maestro pizzaiolo Cristian Santomauro e l'imprenditore pestano Giuseppe Pagano. La serata si chiuderà con la piece teatrale “Menù letterario” di Sergio Assisi, monologo confezionato apposta per l’evento dall’attore e regista partenopeo. La giornata vedrà anche diversi momenti gastronomici come l’Aperitivo Mediterraneo al museo della Dieta mediterranea con i produttori del territorio in collaborazione con Terra Cilenti (ore 19.00) e la cena degustazione mediterranea presso il ristorante A Casa di Delia con gli chef Ugo Picone e Giuseppe Cerone della comunità gemellata di Aielli (Aq) e lo chef resident Amabile Cortiglia. Poi, l’attenzione si sposterà su New York, dove il 18 novembre il Cilento e l’Italia saranno protagonisti, alle Nazioni Unite, dell’evento “Mediterranean Diet - Lifestyle for a sustainable future”.