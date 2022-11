Allarme furti nella Valle dell'Irno: il sindaco di Baronissi scrive al Prefetto Valiante chiede la convocazione di una seduta straordinaria del Comitato di Ordine e Sicurezza

Escalation di furti nella Valle dell'Irno. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante lancia l'Sos al Prefetto di Salerno Francesco Russo e chiede la convocazione di una seduta straordinaria del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica che affronti l'emergenza. In città, a finire nel mirino dei malviventi, sono soprattutto le zone di Antessano, Aiello, Orignano e via Fondo Pagano.

L'appello di Valiante: "La preoccupazione nelle famiglie è forte".

“Registriamo a Baronissi e in tutta la Valle dell'Irno un aumento di furti nelle abitazioni – spiega il sindaco – molti addirittura nelle ore serali e con la presenza di persone in casa. Malgrado la sinergia con il Prefetto e le forze dell'ordine, il fenomeno purtroppo permane e la preoccupazione nelle famiglie è forte. I Carabinieri profondono il massimo impegno ma evidentemente non basta: dal punto di vista quantitativo, nella nostra città e non solo, gli organici sono inadeguati. Poniamo in essere ogni azione di prevenzione e abbiamo integrato e rafforzato gli impianti di videosorveglianza ma senza uniformi il problema è destinato a permanere”.

Chieste più forze dell'ordine

Il primo cittadino ha sottolineato l'attenzione riservata al tema sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, è stato potenziato il sistema di videosorveglianza nei luoghi e negli spazi più sensibili della città con telecamere per la lettura delle targhe e multisensor, posizionate nei punti strategici e di accesso al territorio. Ma necessaria, per la fascia tricolore, è una maggiore presenza delle forze dell'ordine.

"Siamo attenti anche alla manutenzione degli impianti che servono per contrastare la criminalità sul territorio. Una città videosorvegliata è una città più sicura ma sollecitiamo una presenza maggiore di forze dell'ordine perché il territorio è vasto e i numeri di Polizia e Carabinieri non sono sufficienti per debellare un fenomeno che turba e spaventa l'intera comunità”