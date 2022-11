Pisciotta, la strada di Rizzico chiusa per lavori Interdizione necessaria per eseguire altri interventi di messa in sicurezza

Strada chiusa in località Rizzico, tra Pisciotta ed Ascea, per consentire lavori di messa in sicurezza. Resterà chiusa al traffico veicolare la strada regionale, ex strada statale, numero 447 tra il km 16 e il km 17.

Il provvedimento

L’interdizione è prevista dalle ore 10:00 di venerdì 25 novembre alle ore 10:00 di sabato 26 novembre. La chiusura è necessaria per effettuare ulteriori interventi di messa in sicurezza.

L'odissea

La strada versa già da tempo in condizioni molto precarie. Si attendono, infatti, i lavori per la realizzazione della Pisciottana, finanziata per circa 14 milioni di euro, che consentirà di bypassare definitivamente questo tratto, soggetto purtroppo a movimenti franosi.