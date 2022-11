Al via i lavori all'Arco Naturale di Palinuro, simbolo del Cilento nel mondo Si è concluso l’iter burocratico propedeutico all’effettivo avvio del cantiere

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell'Arco Naturale, a Palinuro, nel comune di Centola, uno dei simboli del Cilento nel mondo. Si è concluso l’iter burocratico propedeutico all’effettivo inizio dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo. A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Centola guidata dal sindaco Rosario Pirrone. La consegna dei lavori, seguita dall’assessore al ramo Anella Luongo, avverrà martedì 29 novembre 2022.

L'intervento

L’intervento, per un importo di circa 3 milioni euro, consentirà la messa in sicurezza dell’intero costone roccioso, attraverso un’articolata opera di ingegneria e tecnologia che prevede anche l’utilizzo di speciali chiodi. L’importante opera di consolidamento, risanamento conservativo e ambientale dell’Arco Naturale di Palinuro è la prosecuzione di un accordo di programma stipulato nell’ottobre del 2018 a Palinuro alla presenza dell’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Il progetto di risanamento dell’Arco Naturale si articola in due lotti funzionali. Un primo che consentirà di mettere in sicurezza l’area e garantire l’accesso alla spiaggia ed un secondo per migliorarne la fruibilità.

Il commento

«Sarà premura dell’amministrazione informarvi costantemente circa il reale stato di avanzamento relativo all’esecuzione dell’intervento in epigrafe» fanno sapere da Palazzo di Città.