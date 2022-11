Allagamenti a Scafati: parte la pulizia degli argini del Rio Sguazzatoio Dopo i problemi registrati nella giornata di sabato, il Consorzio di Bonifica ha avviato i lavori

La pioggia ha concesso una tregua ma nel Salernitano resta alta l'allerta maltempo. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto oltre 60 interventi per allagamenti ed alberi caduti. Nel tardo pomeriggio di sabato è stata riaperta la statale Amalfitana che era stata interrotta nel comune di Cetara per alcuni alberi caduti sulla carreggiata. Migliora la situazione anche a Scafati dove l'esondazione del Sarno aveva provocato allagamenti in via Oberdan. Una problematica storica e con la quale i cittadini scafatesi sono costretti a convivere da tempo. Non a caso domani, lunedì 28 novembre, il sindaco Cristoforo Salvati terrà una conferenza stampa proprio per fare il punto sulla situazione degli allagamenti e annunciare le azioni che saranno messe in campo.

A Scafati parte la pulizia degli argini del Rio Sguazzatoio

Nel frattempo, proprio il primo cittadino di Scafati, ha documentato l'inizio dell'attività di pulizia degli argini da parte del Consorzio di Bonifica. Le operazioni sono partite in mattinata, all'indomani degli allagamenti che hanno provocato non pochi problemi ai residenti di via Oberdan. «Questa mattina - ha scritto il sindaco Cristoforo Salvati sui social - il Consorzio di bonifica ha provveduto su mio impulso ad effettuare la pulizia degli argini del Rio Sguazzatorio che rallentavano il deflusso delle acque contribuendo ad aumentare la portata del fiume in Piazza Garibaldi. Non appena il Consorzio avrà concluso l'iter burocratico della caratterizzazione dei fanghi procederà anche al dragaggio come da me più volte richiesto con varie diffide».