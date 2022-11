Pneumatici e rifiuti abbandonati in strada a Buccino: la segnalazione Gli operatori della GAI scrivono al sindaco, Asl e forze dell'ordine

Ancora degrado nel Salernitano. La nuova segnalazione arriva da Buccino dagli operatori della guardia agroforestale itliana. Nel corso di un consueto servizio di monitoraggio sul territorio, a tutela dell'ambiente e del decoro, sono stati scoperti, in via Nazionale e località Ponte San Cono, rifiuti di vario genere abbandonati in strada.

Pneumatici di camion e automobili, ma anche sacchi pieni di spazzatra, varie latte di alluminio e vetro.

La segnalazione

Il personale operante ha quindi fotografato quanto scoperto ed inviato al sindaco, al responsabile della polizia municipale, all'asl e ai carabinieri forestali una segnalazione.

I rifiuti "giacenti li già da tempo - spiegano dalla GAI - oltre a creare concreto pericolo all'igiene e alla salute pubblica, fanno si che anche animali randagi e i volatili siano attratti".

Per questo, gli operatori hanno chiesto un pronto intervento con l'immediata rimozione di detti rifiuti.