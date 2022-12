Pollica in festa per i 100 anni di nonna Maria A farle gli auguri anche il sindaco Stefano Pisani

Pollica festeggia un’altra centenaria, si tratta della signora Maria Vassallo che ieri ha compiuto 100 anni.

La festa

Circondata dall’affetto di parenti e amici, la neo centenaria ha ricevuto anche gli auguri e una targa dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

Gli auguri

«La lunga vita? Il segreto molto conosciuto è il nostro stile di vita mediterraneo o forse no! Per continuare la ricerca ieri sono passato a fare gli auguri di compleanno alla nostra splendida concittadina, Maria Vassallo, neo centenaria e mi sono fatto raccontare il suo di segreto: "Non bisogna mai fermarsi!"» ha commentato Pisani.

La pasta artigianale

La nonna cilentana, infatti, ancora continua a fare la sua ottima pasta fatta in casa e le sue cose quotidiane e trova nei suoi affetti, la forza per superare ogni momento della vita.