Boom di presenze per il primo weekend di dicembre ad Agropoli Centinaia di visitatori soprattutto per il "Borgo di Babbo Natale"

E' andato oltre le aspettative il primo weekend di dicembre ad Agropoli, dove già si respira aria di Natale. "Il borgo di Babbo Natale" ha richiamato centinaia di persone, tra turisti e visitatori, incuriositi dal progetto natalizio che vede tra gli scaloni e il borgo antico, i mercatini artigianali, la pista di pattinaggio su ghiaccio e la Casa di Babbo Natale, all'interno del Castello Angioino Aragonese, oltre ad altre attrazioni.

Il commento

«Mai viste in città tante persone in questo periodo dell'anno, alcune arrivate con gli autobus, da altre aree della provincia e della regione. Qualcuno anche da fuori regione. Diverse le persone che hanno pernottato, almeno per una notte. A giovarne anche il commercio locale e le strutture ricettive. Un evento che funziona e va nella direzione della destagionalizzazione, che stiamo cercando come Amministrazione di perseguire. Siamo nella direzione giusta e cercheremo di fare sempre meglio. Viva il Natale e viva Agropoli» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.