Installate le nuove tabelle informative su tutto il territorio comunale di Serre Nelle insegne il benvenuto a "Serre è la Città dell’olio e della musica"

Sono terminati i lavori per l’installazione della nuova cartellonistica sul territorio di Serre, frazioni comprese, e presso ogni ingresso del comune. Nelle insegne il benvenuto a "Serre è la Città dell’olio e della musica".

Parla il sindaco Opramolla

"Si tratta di un importante biglietto da visita per i turisti e per i visitatori che arrivano nella nostra cittadina. Serre, infatti, vanta numeri importanti legati alle manifestazioni musicali. Basti pensare che il noto evento “Alburni World Jazz Festival” è giunto, quest’anno, alla sua ventottesima edizione registrando, puntualmente, migliaia di presenze. Per quanto riguarda l’olivicoltura non solo l’evento legato a questa antica tradizione sta riscuotendo, anno dopo anno, notevole successo, ma nel territorio di Serre ci sono, attualmente, ben 147mila piante d'ulivo", scrive il sindaco Opramolla.

"Sono dati dal valore significativo ed è giusto e doveroso farli conoscere a quanti arrivano nella nostra meravigliosa Serre intenzionati a scoprirne le eccellenze, le caratteristiche e le particolarità. Il lavoro di valorizzazione del territorio, che passa anche attraverso una cartellonistica efficace, non si ferma qui: nei prossimi mesi, infatti, saranno effettuati ulteriori interventi, con l’installazione di altre tabelle, che coinvolgeranno il centro abitato e tutto il territorio comunale. La nostra città vestita a nuovo è ancora più bella e allora non ci resta che ribadire: "Benvenuti a Serre, città dell'Olio e della musica", le parole del sindaco.