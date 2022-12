Attivo a Giffoni il geoportale comunale per una città sempre più digitale Il sistema permetterà di semplificare le procedure amministrative e snellire il lavoro degli uffici

Giffoni Valle Piana al passo con l'innovazione. Una città sempre più digitale e all’avanguardia per offrire servizi a portata di click per i cittadini ed i tecnici. Il Comune inaugura il “Geoportale comunale”. Un nuovo servizio che va ad implementare il profondo piano di digitalizzazione previsto dall’Ente guidata dal Sindaco Antonio Giuliano e che permetterà di fare un nuovo deciso passo in avanti nell’ottica della transizione digitale e dell’innovazione della Pubblica Amministrazione.

Il “Geoportale comunale” permetterà a chiunque lato front-office la consultazione di dati territoriali di grande interesse ed utilità, con i cittadini, professionisti, imprese ed Enti terzi operanti sul territorio comunale che potranno avere in maniera veloce e diretta tutte le informazioni relative alla pianificazione territoriale attraverso l’integrazione dei dati catastali con la pianificazione urbanistica nonché sui sottoservizi e le infrastrutture, sulle fasce di rispetto, sui vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici. Il sistema sarà aggiornato in base alle iniziative promosse dall’Ente, seguendo le cartografia comunali.

Il sindaco Giuliano: "Digitalizzazione e Innovazione"

“Ancora una volta, Giffoni Valle Piana si dimostra pronta ad accogliere l’innovazione puntando lo sguardo al futuro e continuando sulla traccia della digitalizzazione iniziata già negli scorsi mesi – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Con la nascita del “Geoportale comunale”, tutti i cittadini e gli addetti ai lavori potranno avere una mappa certosina della nostra Città direttamente sui propri smartphone o pc, in modo da poter lavorare comodamente da casa, con informazioni fruibili e facilmente raggiungibile dai diversi device. Questo sistema permetterà non solo di semplificare le procedure amministrative e snellire il lavoro degli uffici migliorando così i tempi e la qualità nelle risposte del personale incaricato, ma permetterà di rendere ancora più trasparente le linee di governo sul tema urbanistico”.