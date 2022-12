Emergenza furti nel Vallo di Diano: incontro a Padula tra diversi amministratori Verranno raccolte in un documento alcune proposte da consegnare al prefetto di Salerno

Si terrà venerdì pomeriggio, a Padula, un incontro tra diversi amministratori Valdianesi per affrontare la problematica dei reati predatori e indicare possibili soluzioni.

L'emergenza furti nel Vallo di Diano è ormai un problema coinvolge tutti i Comuni del comprensorio con episodi

quotidiani. Una situazione che sta causando ansie e paure in tutte le comunità.

L'incontro

E' quindi in programma, per il 16 dicembre alle ore 18, presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di Sant'Alfonso al Bivio di Padula un incontro promosso dai gruppi Monte San Giacomo nel Cuore e Salesi di Sala Consilina, per coinvolgere diverse forze politiche Valdianesi che si confronteranno e faranno proposte per produrre un documento comune da presentare al Prefetto di Salerno Francesco Russo.

"Il problema c'è - commentano i promotori Raffaele Accetta e Domenico Cartolano - va affrontato e vanno indicate tutte le possibili e adeguate soluzioni. La politica deve fare la sua parte, non può rimanere immobile rispetto al disagio provocato da tali incresciosi eventi".