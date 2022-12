Nuova linea di bus per cittadini e pendolari a Montecorvino Pugliano Partirà dalla frazione Torello per giungere a Salerno

Da venerdì 16 dicembre 2022 studenti, cittadini e pendolari di Montecorvino Pugliano potranno contare su un nuovo servizio di trasporto pubblico che partirà dalla frazione di Torello alle ore 6.50 per giungere a Salerno, istituto scolastico Focaccia, alle 7.30.

La corsa di ritorno partirà alle ore 14.10 da Salerno e rientrerà alle 14.45 a Torello. La linea, a cura dalla società Bus Italia, passerà per il capoluogo Pugliano, per la frazione di Santa Tecla e per Faiano.

La soddisfazione del sindaco Chiola

Soddisfazione ha espresso il Sindaco Alessandro Chiola che afferma: “La sinergia istituzionale tra questa Amministrazione comunale, la Regione Campania e Bus Italia, ha portato i suoi buoni frutti. Un risultato da me ottenuto grazie al fondamentale supporto del Consigliere Regionale e Presidente della commissione trasporti, Luca Cascone, che ha accolto le istanze del territorio. Inoltre, - annuncia - da diverso tempo siamo al lavoro per potenziare il trasporto pubblico urbano. Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti i cittadini di potersi muovere all’interno del territorio comunale. Tutte le frazioni saranno coinvolte dalle corse, anche i cittadini delle aree interne potranno spostarsi con facilità a bordo di mezzi pubblici, un progetto unico e mai pianificato prima d’oggi. Vi terrò aggiornato per ulteriori sviluppi. Un risultato che mi inorgoglisce perché consentirà a tanti cittadini di muoversi liberamente".