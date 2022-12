Frana Rotolo a Cava de' Tirreni: al via i sondaggi geologici Parla il vice sindaco: "Saremo vigili affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile"

Hanno preso il via da questa mattina i sondaggi geologici sul tratto di strada provinciale per Rotolo, a Cava de' Tirreni, coinvolta dall’evento franoso lo scorso 8 dicembre.

Entro una decina di giorni sarà pronta la relazione geologica propedeutica per la progettazione definitiva per poi procedere ai lavori di messa in sicurezza e riapertura della strada, con la procedura di somma urgenza.

Parla il vice sindaco: "Saremo vigili affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile"

"Siamo consapevoli dei disagi che questo grave evento ha provocato - dichiara il vice sindaco e assessore al lavori pubblici Nunzio Senatore - la Provincia ha messo in campo tutte le energie per ridurre i tempi per la risoluzione del problema. Saremo vigili affinché tutto si risolva nel più breve tempo possibile"