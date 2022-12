Taglio del nastro per il centro Antidiabetico a Mercato San Severino Presente anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Taglio del nastro a Mercato San Severino per il nuovo Centro Antidiabetico del Distretto Sanitario 67 , situato all’interno del presidio ospedaliero “Fucito” di Curteri.

Presenti anche il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, i vertici dell'Asl e i sindaci del territorio. Diverse le prestazioni e i servizi offerti. Si tratta di un primo passo del più ampio piano di potenziamento della Rete Diabetologica adottato dall’Asl Salerno.

Soddisfatto il sindaco di Mercato San Severino Somma

"Cresce il polo ospedaliero della città, migliorano i servizi, si qualifica ulteriormente l’offerta sanitaria per gli oltre 5mila pazienti già in cura». È il commento del primo cittadino dopo l'apertura

della nuova struttura, che integra e completa quella precedentemente esistente. “Oltre ad essere più adeguata e funzionale alle esigenze dei propri utenti, sarà in grado di offrire ai pazienti del distretto sanseverinese una vasta gamma di servizi, prestazioni professionali e metodiche efficaci” chiarisce la fascia tricolore che continua: “Con i vertici del Distretto abbiamo avuto modo di effettuare

un sopralluogo sul cantiere, in località San Vincenzo, dov’è in esecuzione il I lotto della nuova sede del Distretto Sanitario 67 e che, stando al cronoprogramma dei lavori, dovrebbe essere pronto per la consegna già nella primavera 2023 – spiega Somma – Nel frattempo è in corso di definizione il progetto esecutivo per il II lotto i cui fondi sono stati già stanziati".