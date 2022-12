Tutela ambientale: accordo tra il Comune di Auletta e la guardia agroforestale Firmato un importante protocollo d'intesa. Soddisfatto il presidente della GAI Antonio D'Acunto

Tutela ambientale: firmato un importante protocollo d'intesa tra il Comune di Auletta e la Guardia Agroforestale Italiana. Un nuovo accordo per il monitoraggio del territorio, censimento discariche abusive, censimento amianto, monitoraggio per la tutela delle arre verdi urbane ed extra urbane che vede in prima linea gli operatori della G.A.I.

L'accordo

Presente alla firma il Sindaco Pletro Pessolano, il Presidente Nazionale GAI Antonio D'Acunto, il Segretario Comunale il Dott. Alfonso Ferraioli, il Consigliere comunale Franco Robertazzi e gli operatori GAI.

"Desidero ringraziare il Comune di Auletta per disponibiltà che ha sempre mostrato nei nostri confronti, ma sopratutto per esser da sempre sensibile ai problemi legati all'ambiente", le parole del presidente Antonio D'Acunto.