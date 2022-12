Quartieri e periferie esclusi da luminarie natalizie a Sarno: l’accusa di Rega La nota del consigliere: “Ai concittadini nessun segno per le feste”

Festività a Sarno: escluse dall’installazione delle luminarie natalizie molte zone, anche centrali, della cittadina ai piedi del Monte Saro. Questa l'accusa del consigliere di opposizione Antonello Manuel Rega, capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, che in una nota punta il dito, in particolare, su Via Lanzara, via Abignente, "per non parlare delle periferie, rimaste totalmente abbandonate"

La nota del consigliere

“Avevo già notato che alcuni quartieri erano stati esclusi dall’installazione delle luci che celebrano questo periodo di festa – ha detto il consigliere – ed anche numerosi cittadini mi hanno segnalato la situazione. Si tratta di strade comunque centralissime, che tuttavia sono rimaste buie, non solo perché non sono state coinvolte nel sistema di luminarie, ma anche perché l’illuminazione “tradizionale” lascia abbastanza a desiderare, come molto spesso ho sottolineato”.

“Ciò che mi lascia un interrogativo decisamente poco confortante – ha concluso Rega – è che i concittadini dei quartieri non interessati nel percorso delle luci non hanno nemmeno un segno, un simbolo, che auguri loro buone feste o, in merito al tema, che possa far percepire loro l’atmosfera confortante del Natale e la speranza per l’arrivo del nuovo anno”.