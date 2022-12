Scuole Roccapiemonte, finanziamento da 2,7 milioni per la sicurezza I progetti sono stati rielaborati nell’ambito delle progettualità del PNRR

Partiranno a breve i lavori di manutenzione nelle scuole di Roccapiemonte per garantire istituti sempre più al passo con i tempi e sicuri. Gli interventi riguarderanno le scuole di via Carmine Pagano, via della Pace e via Berlinguer. I progetti del 2018 sono stati rielaborati, così come previsto dalle nuove normative, e confluiti nell’ambito delle progettualità del PNRR. Il finanziamento complessivo ottenuto ammonta a 2.713.794,91 euro (compresa la cifra di circa 270 mila euro quale quota di pre-assegnazione, che il Comune di Roccapiemonte è riuscita a conservare riuscendo a bandire la gara entro il 31 dicembre).

Le gare di appalto sono gestite dalla Centrale Unica di Committenza di Cava de Tirreni. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carmine Pagano e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Anna Bruno. «Si prospetta un buon inizio di 2023 per la nostra Roccapiemonte. Voglio sottolineare lo sforzo immane degli uffici preposti e dei responsabili dell’ufficio tecnico Davide Di Mattia e Rocco Rescigno, nonché dell'avvocato Antonio Pisano e di tutto lo staff. Grazie a loro - spiega l'assessore Bruno - siamo riusciti a bandire la gara per affidare i lavori di riqualificazione delle nostre scuole materne rispettando lo stretto termine del 31 dicembre. Ovviamente, il lavoro continuerà in maniera costante, così da poter avere scuole sempre più nuove e in linea con gli standard europei, rendendo felici le famiglie di Roccapiemonte, l’intera popolazione studentesca ed in particolare i nostri bambini».

Il sindaco Carmine Pagano ha, poi, aggiunto: «Non ci siamo mai fermati un attimo per garantire sempre il miglioramento delle strutture scolastiche di Roccapiemonte. L’attenzione è massima, per intercettare fondi che possano permetterci di mettere in sicurezza le scuole e renderle ancora più belle e innovative».