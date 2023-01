Apertura straordinaria del cimitero di Pellezzano all'Epifania L'iniziativa per permettere ai genitori di bambini scomparsi di stargli vicini con la preghiera

Per il quinto anno consecutivo, e dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti su più livelli, l’amministrazione comunale di Pellezzano, guidata dal sindaco Francesco Morra, propone, anche per il 2023, l’iniziativa dell’apertura straordinaria serale del Cimitero Comunale dalle ore 19.30 alle ore 22.30.

Un momento di fede e di preghiera che si pone a conclusione delle festività Natalizie e nella viglia dell’Epifania, per permettere specialmente ai genitori di bambini prematuramente scomparsi di poter essere vicini con la preghiera ai propri figli. E’ un segno di solidarietà, soprattutto nel tempo Natalizio che rende ancora più sentita e forte la mancanza di coloro che ci hanno lasciato e rende indispensabile un gesto di vicinanza e di attenzione a chi soffre per la perdita dei propri cari.

Le parole del sindaco Morra

“Anche quest’anno – ha detto il sindaco Morra – si rinnova la tradizionale apertura del Cimitero Comunale per la visita ai defunti in occasione della notte dell’Epifania. Un momento di preghiera e vicinanza spirituale, affinché tutti coloro che hanno perso delle persone care possano essere idealmente vicini in queste festività"

Il programma prevede alle ore 20.00 la S. Messa della Vigilia dell’Epifania presso il Cimitero presieduta dal Cappellano Comunale don Luigi Pierri. Durante la S. Messa sarà celebrato il rito della Natività Vivente con l’arrivo dei Re Magi a cura dell’Associazione “Madre Maria Pia Notari” di Capriglia. Si invita coloro che presenzieranno alle celebrazioni di portare un cero o un lumino che saranno benedetti a fine messa e ciascuno potrà deporlo sulla tomba dei propri cari.